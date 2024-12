Hoffenheim und Freiburg spielen unentschieden - deutsche Wintersportler feiern Erfolge

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga haben sich Hoffenheim und Freiburg 1:1 unentschieden getrennt. Am Nachmittag holte sich der VfL Wolfsburg einen Heimsieg gegen den FSV Mainz - 4:3 hieß es am Ende. In der zweiten Liga bleibt Jahn Regensburg abgeschlagen Tabellenletzter. Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln ging 0:1 verloren. Der Hamburger SV spielte 2:2 gegen Darmstadt 98, Fortuna Düsseldorf besiegte Eintracht Braunschweig 5:0. Für die deutschen Wintersportler war es ein erfolgreiches Wochenende: Die Männer in den Viererbobs um Francesco Friedrich und um Johannes Lochner fuhren beim Weltcup in Altenberg auf die Plätze 1 und 2. Beim Skisprung-Weltcup in Polen hat Pius Paschke aus Kiefersfelden gewonnen - vor den Österreichern Jan Hörl und Stefan Kraft. Beim Biathlon-Massenstart im finnischen Kontiolahti wurde Franziska Preuß Dritte, hinter der Schwedin Elvira Öberg und der Französin Julia Simon. In der Nordischen Kombination ist Vinzenz Geiger zum dritten Saisonsieg für das DSV-Team gestürmt. Beim abschließenden Rennen in Lillehammer triumphierte er vor seinem Oberstdorfer Klub-Kollegen Julian Schmid. Und im Zweier-Bob haben die deutschen Frauen einen Dreifach-Erfolg gefeiert: Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki räumten mit ihren Anschieberinnen die ersten drei Plätze ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 20:00 Uhr