Hofer Ermittler decken mutmaßlichen Steuerschaden in Millionenhöhe auf

Hof: Zollfahnder haben einen mutmaßlichen Steuerbetrug in Höhe von mindestens 18 Millionen Euro aufgedeckt. Das hat die Staatsanwaltschaft Hof jetzt mitgeteilt. Demnach gab es schon am vergangenen Donnerstag bundesweite Razzien - unter anderem in Tankstellen. Denn dort sollen 37 Millionen Liter steuerfreies Schmieröl zu Diesel umdeklariert und verkauft worden sein. Sechs Mitglieder der Betrügerbande sollen das Schmieröl aus Osteuropa an ein Unternehmen in Oberfranken geliefert haben. Dieses soll den Treibstoff dann als Diesel weiter verkauft haben, ohne dafür Steuern abzuführen. Die sechs wurden festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 12:00 Uhr