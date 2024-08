Hofbräuhaus spült Millionen in Kassen des Freistaats

München: Trotz des in Deutschland seit Jahren rückläufigen Bierkonsums erhält der Freistaat Bayern weiter Millionenbeträge durch die Einnahmen des staatlichen Hofbräuhauses. Unternehmensdirektor Möller sagte der "Augsburger Allgemeinen", durch einen ungewöhnlich hohen Exportanteil von 54 Prozent wachse man weiter. Das führe dazu, dass die Ausschüttung an den Freistaat in diesem Jahr wohl nochmal steigen werden. Konkrete Zahlen nannte er nicht. 2022 lag der Gewinn des staatlichen Hofbräuhauses bei 4,5 Millionen Euro. Russland war nach Italien und den USA der drittwichtigste Exportmarkt.

