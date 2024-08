Höhere Zuschläge sollen Bundeswehr attraktiver machen

Berlin: Die Bundeswehr soll als Arbeitgeber attraktiver werden. Die Regierung will dies laut "Handelsblatt" durch höhere Zulagen und Prämien für bestimmte Einsätze und Tätigkeiten erreichen. Der Zeitung liegt ein entsprechender Gesetzentwurf vor. Die Regierung stellt dafür im kommenden Jahr rund 40 Millionen Euro bereit. In darauffolgenden Jahren soll sich dieser Betrag mehr als vervierfachen. So sollen Spezialkräfte nach erfolgreich bestandener Ausbildung künftig 16.000 statt wie bisher 11.000 Euro bekommen. Änderungen soll es auch bei Soldaten auf Zeit geben. Angesichts der neuen sicherheitspolitischen Bedrohungslage müsse die personelle Einsatzbereitschaft der Truppe schnellstmöglich erhöht werden, heißt es im Gesetzentwurf aus dem Verteidigungsministerium.

