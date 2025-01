Höhere EU-Zölle sollen russische Wirtschaft schwächen

Brüssel: Die EU und die USA wollen den Druck auf Russland mit Blick auf den Ukraine-Krieg aufrechterhalten. Das ist das Ergebnis eines ersten Telefongesprächs zwischen der EU-Außenbeauftragten Kallas und dem neuen US-Außenminister Rubio. Beide seien sich einig gewesen, dass das Ziel ein gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukraine sein müsse, erklärte ein EU-Vertreter. Die EU-Kommission schlug derweil weitere Strafzölle gegen Russland und Belarus vor - etwa auf landwirtschaftliche Produkte wie Düngemittel. Die Brüsseler Behörde will so für eine weiteren Rückgang von russischen Importen sorgen.

