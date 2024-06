Höcke sitzt erneut wegen SA-Parole auf Anklagebank

Halle: Der Thüringer AfD-Vorsitzende Höcke steht ab heute wieder vor dem Landgericht. Er muss sich in Halle erneut verantworten, weil er eine verbotene Losung der SA verwendet haben soll. Das war die paramilitärische Kampforganisation der Nazi-Partei NSDAP. Diesmal soll Höcke bei einem sogenannten Bürgerdialog der AfD in Gera bei einer Rede die Worte "Alles für" gerufen und dann das Publikum animiert haben, das Wort "Deutschland" zu ergänzen. Wegen der gleichen Parole, die Höcke auch bei einer anderen Veranstaltung benutzt hatte, war er Mitte Mai in Halle zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Höckes Anwälte haben Revision eingelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2024 09:15 Uhr