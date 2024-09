Hochwasserscheitel der Elbe wird in Sachsen erwartet

Schöna: In Sachsen soll die Elbe ihren Hochwasserscheitel an diesem Nachmittag erreichen. Aus Daten des Landeshochwasserzentrums geht hervor, dass am Pegel Schöna an der Grenze zu Tschechien in der Spitze über 6,70 Meter zu erwarten sind. Am Morgen wurden noch gut zehn Zentimeter weniger gemessen. Normal ist ein rund fünf Meter tieferer Pegel. Auch Dresden stellt sich am Nachmittag auf den Höchststand ein - er soll um gut viereinhalb Meter über dem Normalwert liegen. Für beide Pegel gilt Alarmstufe 3. Das Wasser wird laut der Prognose nur sehr langsam abfließen. Hydrologen gehen davon aus, dass das Elbe-Hochwasser möglicherweise bis Ende September anhält.

