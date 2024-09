Hochwasserlage in Teilen Europas spitzt sich zu

Wien: In den Hochwassergebieten in Österreich und angrenzenden Ländern ist keine Entspannung in Sicht. Vor allem in Niederösterreich spitzt sich die Lage zu. Nordwestlich von Wien ist der Ottenstein-Stausee randvoll. Wasser schießt über die Staumauer und lässt den Fluss Kamp weiter steigen. Menschen aus mehr als 1100 Häusern mussten bereits in Sicherheit gebracht werden. In Teilen der Hauptstadt Wien fiel zeitweilig der Strom aus, einige U-Bahn-Linien sind unterbrochen, weil auch der Pegel der Wien stark gestiegen ist. Das Bundesheer ist mit 2.400 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben, als er beim Auspumpen eines vollgelaufenen Kellers auf der Treppe stürzte. Sechs Todesopfer gibt es in Rumänien. In Tschechien werden vier Menschen vermisst. Auch dort stehen viele Gebiete unter Wasser - ebenso in Polen, wo die Glatzer Neiße, ein Nebenfluss der Oder, auf fast sieben Meter gestiegen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 19:00 Uhr