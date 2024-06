Hochwasserlage in Teilen Bayerns spitzt sich zu

Augsburg: Die Hochwasserlage im Süden Deutschlands wird immer ernster. Angesichts steigender Flusspegel weiten die Behörden ihre Evakuierungs-Anordnungen gebietsweise aus. So wurden Menschen in einigen Gemeinden im Landkreis Augsburg am Abend aufgerufen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Andernorts in Schwaben mussten Bewohner überfluteter Ortschaften mit Booten oder Helikoptern in Sicherheit gebracht werden. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach bei einem Besuch im Landkreis Augsburg von einer "extremen Belastung" für die Menschen und warnte, der Höhepunkt des Hochwassers werde erst noch kommen. Bereits jetzt gilt in zehn Landkreisen der Katastrophenfall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 00:00 Uhr