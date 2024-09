Hochwasserlage in Niederösterreich bleibt kritisch

St. Pölten: In Niederösterreich besteht weiter höchste Dammbruchgefahr. Mit Blick auf das Hochwasser sagte Landeshauptftrau Mikl-Leitner wörtlich: "Es ist nicht vorbei, es bleibt kritisch, es bleibt dramatisch." Zahlreiche Haushalte seien ohne Anschluss an die Kanalisation, in manchen Orten sei die Trinkwasserversorgung unterbrochen und viele Straßen seien gesperrt. Die Zahl der Toten in Österreich stieg auf drei. Auch in Bayern bleibt die Hochwasserlage in einigen Regionen angespannt. Der Hochwassernachrichtendienst betonte aber, flächendeckende Überschwemmungen von bebauten Gebieten wie Anfang Juni seien nicht zu erwarten. In den Alpen bringt der Wintereinbruch eine erhöhte Lawinengefahr in höheren Lagen mit sich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2024 13:15 Uhr