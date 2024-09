Hochwasserlage in Deutschland bleibt vergleichsweise entspannt

Passau: In Deutschland ist die Unwetterlage derzeit weitgehend entspannt. Zwar traten auch hier einige Flüsse über die Ufer, größere Schäden wurden bislang aber nicht gemeldet. In Bayern sind die Scheitelpunkte an den Gewässern laut Hochwassernachrichtendienst bereits erreicht. Neuer Regen dürfte lediglich ganz im Osten für einen moderaten Wiederanstieg sorgen, hieß es. In Passau mussten einige flussnahe Wege und Parkplätze gesperrt werden, wie die Stadt bekanntgab. An der Rott in niederbayerischen Ruhstorf wurde die Meldestufe drei überschritten. Ortsteile können dabei von Überschwemmungen betroffen werden. In Dresden wurde in der Nacht der Teilabriss der Carolabrücke über die Elbe abgeschlossen. Am Vormittag galt hier die erste von vier Alarmstufen. An der Lausitzer Neiße bei Görlitz wurde zwischenzeitlich die zweite Stufe registriert. Dort begannen die Pegel aber bereits wieder zu sinken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 12:00 Uhr