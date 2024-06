Hochwasserlage in Bayern bleibt kritisch

Augsburg: Die Hochwasserlage in Bayern ist weiterhin kritisch. Insgesamt gilt jetzt in zehn bayerischen Landkreisen der Katastophenfall. Laut dem Hochwassernachrichtendienst lag der Schwerpunkt bis zur Nacht bei den südlichen Donauzuflüssen sowie an der oberen Donau selbst. Das Rote Kreuz hat am Abend Wasserretter nach Schwaben geschickt, die speziell für Hochwassereinsätze ausgebildet sind. Dazu gehören auch Boots- und Tauchtrupps. Besonders angespannt ist die Situation auch rund um Augsburg. Im Landkreis wurden in der Nacht die Evakuierungsaufrufe auf mehrere Ortsteile ausgeweitet. Im Landkreis Pfaffenhofen mussten in der Nacht mehr als 200 Menschen ihr Zuhause verlassen, auch zwei Altenheime wurden geräumt. Laut Hochwassernachrichtendienst haben die Pegel im Oberlauf der Donau ihren Scheitel überwiegend erreicht, der Schwerpunkt wird sich demnach weiter stromabwärts verlagern. In Regensburg wurde die Hochwasserprognose verschärft, dort wird im Laufe des Tages Meldestufe vier erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 06:00 Uhr