Hochwasserlage in Bayern bleibt angespannt

Regensburg: Die Hochwasserlage in Bayern bleibt weiter angespannt. Vor allem im Osten entlang der Donau sind die Pegelstände trotz leichter Rückgänge noch hoch. In Regensburg mussten Bewohner etwa 30 Häuser räumen, da der Untergrund wegen des hohen Grundwassers weicher wurde. Auch in Passau gehen die Pegelstände langsam zurück, bleiben aber ebenfalls auf hohem Niveau. Im schwäbischen Landkreis Donau-Ries bleibt die Lage trotz sinkender Wasserstände kritisch. Laut Landratsamt kann keine Entwarnung gegeben werden, der Druck auf Deiche und Dämme sei enorm. In Offingen wird ein 22-jähriger Feuerwehrmann weiter vermisst. Polizeikräfte und Drohnen suchen nach ihm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 15:00 Uhr