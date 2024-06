Hochwasserlage in Bayern bleibt angespannt

Donauwörth: Im Landkreis Donau-Ries müssen mehrere Ortschaften nahe der Donau und der Schmutter evakuiert werden. Als Grund gab das Landratsamt in Donauwörth unter anderem die massive Durchweichung eines Dammes an. Die Menschen in den betroffenen Gebieten wurden aufgefordert, Ruhe zu bewahren, das Notwendigste zu packen und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Auch ein nahe der Donau gelegenes Alten- und Pflegeheim in Lauingen wird evakuiert. Von Schwaben aus bewegt sich die Scheitelwelle des Hochwassers in Richtung Niederbayern und Oberpfalz. In Passau erwarten die Experten, dass das Wasser fast einen Meter über die höchste Meldestufe vier steigen wird, auf neun Meter 40 in der Spitze. Am Abend und in der Nacht kann es örtlich zu teils heftigen Regenfällen kommen, sodass Flüsse und Bäche weiter ansteigen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 23:00 Uhr