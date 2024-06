Hochwasserlage in Bayern bleibt angespannt

Straubing: Nach der Stadt Straubing hat nun auch der umliegende Landkreis Straubing-Bogen den Katastrophenfall ausgerufen. Die Maßnahme ermögliche eine schnellere und effizientere Koordinierung der Einsatzkräfte, um dem zu erwartenden Aufwand zur Deichsicherung gerecht werden zu können, so die stellvertretende Landrätin Altweck-Glöbl. Ein Anstieg des Pegelstandes der Donau wird noch für die Nacht vorausgesagt. Vor allem entlang der Donau ist die Hochwasserlage weiterhin angespannt. Im schwäbischen Günzburg sind die Pegel nach zwischenzeitlicher Entspannung wieder angestiegen, erneut mussten Menschen evakuiert werden. Von Schwaben aus bewegt sich die Scheitelwelle des Hochwassers in Richtung Niederbayern und die Oberpfalz. In Passau erwarten die Experten, dass das Wasser fast einen Meter über die höchste Meldestufe vier steigen wird, auf neun Meter 40 in der Spitze. Am Abend und in der Nacht kann es örtlich zu teils heftigen Regenfällen kommen, sodass Flüsse und Bäche weiter ansteigen könnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2024 21:30 Uhr