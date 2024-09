Hochwasserlage im polnisch-tschechischen Grenzgebiet bleibt kritisch

Breslau: Nach den starken Regenfällen spitzt sich die Lage im polnisch-tschechischen Grenzgebiet weiter zu. Im Südwesten Polens lief ein Staudamm am See Miedzygorze über. Die Bewohner etlicher anrainender Dörfer mussten evakuiert werden. Regierungschef Tusk rief die Bürger wegen der steigenden Flusspegel auf, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. In mehreren Orten habe es bereits mehr geregnet, als bei der sogenannten Jahrtausendflut 1997, so Tusk. Ähnlich verhält es sich an der tschechischen Grenze zu Polen. Auch dort wurden wegen drohender Überschwemmungen tausende Menschen in Sicherheit gebracht. In Österreich ist die Lage vor allem in der Region Waldviertel nördlich von Wien kritisch. Dort schwillt der Pegel der Kamp weiter an, so dass der Stausee Ottenstein überzulaufen droht. Mehr als 40 Gemeinden rund um den Stausee an der Kamp wurden zum Katastrophengebiet erklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 06:00 Uhr