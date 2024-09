Hochwasserlage an der Oder bleibt angespannt

Potsdam: Entlang der Oder in Brandenburg erwarten die Behörden in den nächsten Stunden die höchsten Pegelstände. Auf rund 50 Kilometern Flusslänge gilt derzeit die höchste Alarmstufe vier. In Frankfurt an der Oder wird in der Nacht der Scheitel der Flutwelle erwartet. Einige Straßen sind bereits überschwemmt, auch weil eine Schutzwand Risse bekam. Weiter nördlich bei Schwedt sollen zur Entlastung Polderflächen geflutet werden.

