Hochwasserhilfen in Bayern werden bereits ausgezahlt

Günzburg: In Bayern werden nach und nach die Hilfen für Hochwasseropfer ausgezahlt. Im Landkreis Günzburg erreicht die finanzielle Unterstützung der Staatsregierung die Geschädigten offenbar sehr schnell. Das Landratsamt hat nach eigenen Angaben schon mehr als 600 Anträge bearbeitet und fast zwei Millionen Euro ausgezahlt. Für die Bearbeitung ist in der schwäbischen Stadt ein eigenes Team von Mitarbeitern zusammengestellt worden, das auch am Wochenende eingesetzt war. Auch Landwirte können Entschädigung beantragen. Die Lage in den Hochwassergebieten entspannt sich allmählich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 08:00 Uhr