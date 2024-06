Hochwasser wirkt sich weiterhin auf Bahnverkehr und Schulbetrieb aus

München: Wegen des Hochwassers kommt es im Bahnverkehr im Süden Bayerns weiter zu großen Problemen. München ist mit Fernverkehrszügen aus Richtung Stuttgart, Würzburg und Nürnberg nach wie vor nicht anfahrbar. Und im Donautal zwischen Regensburg, Ingolstadt, Donauwörth und Ulm kommt es laut dem Bahnbetreiber Agilis voraussichtlich auch morgen noch zu Einschränkungen. Auch einige Straßen sind nach wie vor gesperrt. Die A9 ist in Oberbayern inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben. In Richtung München gibt zwischen Ingolstadt-Süd und Langenbruck aber eine Art Blockabfertigung. An vielen Schulen fällt auch morgen der Unterricht aus - betroffen sind die Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Fürstenfeldbruck, Freising sowie Dillingen an der Donau.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.06.2024 18:00 Uhr