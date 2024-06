Hochwasser: Umspannwerk in Reichertshofen überflutet - Stromausfall droht

Pfaffenhofen an der Ilm: In dem oberbayerischen Landkreis sind zwei Dämme gebrochen. Nach Angaben des Landratsamtes handelt es sich um Dämme am Fluss Paar, einem Nebenfluss der Donau. Zudem wurde in Reichertshofen das Umspannwerk überflutet. Wie Landrat Gürtner erklärte, ist damit kritische Infrastruktur betroffen, so dass mit Stromausfällen in mehreren Gemeinden zu rechnen ist. Am Vormittag kamen Ministerpräsident Söder und Bundeswirtschaftsminister Habeck nach Reichtershofen, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Beide reagierten bestürzt über den Tod eines Feuerwehrmanns, der bei einer Rettungsaktion ums Leben gekommen war. - Inzwischen hat auch der oberbayerische Landkreis Dachau wegen der kritischen Hochwasser-Entwicklung den Katastrophenfall ausgerufen - dieser gilt bereits in zehn weiteren Landkreisen, unter anderem auch in Augsburg. Dort hat das Landratsamt vor der Gefahr durch und für Schaulustige gewarnt; zahlreiche Menschen hatten sich zuvor den Gewässern genähert und teilweise auch Absperrungen ignoriert. - Die Einsatzkräfte seien auch ohne Schaulustige bereits stark belastet, so die Behörden. Im Landkreis Neu-Ulm müssen Geflüchtete von der Erstanlaufstelle in Nersingen in eine Berufsschule verlegt werden. Es wird befürchtet, dass Wasser in die Halle eindringt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 13:00 Uhr