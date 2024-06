Hochwasser-Situation in Bayern bleibt kritisch

München: An vielen Orten in Bayern ist die Hochwasser-Situation weiterhin kritisch. Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen sind in der Nacht zwei weitere Dämme gebrochen. Zuerst gab ein weiterer Damm in Ebenhausen nach, dann in den Morgenstunden noch ein Damm im Bereich Manching. Alle Bewohner der betroffenen Gebiete sind aufgefordert, das Erdgeschoss ihrer Häuser zu verlassen und höhere Stockwerke aufzusuchen. Ministerpräsident Söder appellierte an die Bevölkerung, Evakuierungsaufforderungen zu folgen. Das Wichtigste sei die Sicherung von Leib und Leben, sagte Söder im BR. Entlang der Donau gilt an mehreren Orten bereits die höchste Hochwasser-Meldestufe 4, die Scheitel werden aber noch erwartet. Die Stadt Regensburg rief wegen des steigenden Wassers am Morgen den Katastrophenfall aus. In Offingen bei Günzburg wurden weitere Menschen evakuiert; ein junger Feuerwehrmann wird dort immer noch vermisst. Auch im oberbayerischen Schrobenhausen wird eine Frau vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 10:00 Uhr