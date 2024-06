Hochwasser-Meldestufe 4 nur noch in Vilshofen an der Donau

Regensburg: Die Hochwasserlage in Bayern hat sich etwas entspannt. Lediglich in Vilshofen an der Donau gilt noch die Meldestufe vier. In etlichen Gemeinden ist allerdings noch der Katastrophenfall ausgerufen, wie in Regensburg oder im Landkreis Pfaffenhofen. Aufgehoben wurde er dagegen beispielsweise in Straubing und im Landkreis Kelheim. Im Fokus stehen jetzt in vielen Regionen die Aufräumarbeiten. Der Landrat des Landkreises Unterallgäu, Eder, betonte im Bayerischen Rundfunk, damit sei man in eine weitere anstrengende Phase gekommen. Teilweise sind die Müllverbrennungsanlagen völlig ausgelastet von den großen Mengen Abfall durch das Hochwasser. Meteorologen rechnen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit weiteren Regenfällen am Alpenrand. Diese könnten die Lage wieder verschärfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 19:00 Uhr