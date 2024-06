Hochwasser-Lage in Bayern bleibt mancherorts angespannt

München: Die Hochwasser-Gefahr in Bayern ist weiter nicht gebannt. Besonders angespannt ist die Lage in Ostbayern. Zwar gehen auch in Regensburg und Passau die Pegelstände langsam zurück, aber Entwarnung gibt es noch nicht. Entlang der Donau lagen die Wasserstände am Morgen laut dem Hochwassernachrichtendienst weiter bei der höchsten Meldestufe 4. Die Hochwasserscheitel seien überwiegend langgezogen, das Wasser fließe nur langsam ab. Auch an den Donauzuflüssen geht das Hochwasser weiter zurück. Doch im Landkreis Donau-Ries in Schwaben gibt es trotz sinkender Pegelstände derzeit noch keine Entwarnung. Der Druck auf Deiche und Dämme ist nach Angaben von Experten des Wasserwirtschaftsamtes nach wie vor enorm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 12:00 Uhr