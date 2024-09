Hochwasser-Krisentreffen im polnischen Breslau

Breslau: Die Regierungschefs von Polen, Tschechien, Österrreich und der Slowakei wollen sich heute gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein Bild über die Lage in den Hochwassergebieten machen. Polens Ministerpräsident Tusk hat deshalb in die niederschlesische Stadt Breslau geladen, wo die Flutwelle der Oder in der Nacht angekommen ist. Der Pegel der Oder liegt jetzt bei gut 6 Metern 30, normal sind etwas mehr als drei Meter. Es wird damit gerechnet, dass der hohe Wasserstand einige Tage anhält, bis er vermutlich Anfang nächster Woche langsam sinkt. Sorge bereiten die umliegenden Deiche. Sie müssen enormen Druck standhalten, weshalb Helfer unermüdlich versuchen, sie mit Sandsäcken zu stabilisieren. In Dresden hat die Scheitelwelle der Elbe die Stadt erreicht mit einem Pegel von mehr als sechs Metern. In den nächsten Tagen soll sich der Scheitel nach Sachsen-Anhalt und Brandenburg verlagern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 14:00 Uhr