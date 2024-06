Hochwasser in den Flutgebieten im Osten Bayerns fließt langsam ab

Regensburg: Im Osten Bayerns hält das nur langsam ablaufende Hochwasser entlang der unteren Donau die Einsatzkräfte weiter in Atem. In der Regensburger Altstadt rund um die Werftstraße sorgen die Überschwemmungen für aufgeweichte Böden. Dadurch könnten die aufgebauten Schutzwände abrutschen, hieß es. Der hohe Grundwasserspiegel ist auch in Straubing ein Problem. Die Stadtverwaltung rief die Bürger zur Geduld auf, es könne immer noch Wasser in Kellerräume eindringen. Aus Passau werden weiterhin hohe Pegel an Donau und Inn gemeldet, im Tagesverlauf sollen diese aber weiter - wenn auch sehr langsam - sinken. Schulen und Kindergärten in der Altstadt sollen deshalb ab morgen wieder öffnen. Das Hochwasser der vergangenen Tage hat darüber hinaus Auswirkungen auf die bevorstehende Europawahl. In mehreren Gemeinden müssen laut Landeswahlleiter Gößl die Wahllokale verlegt werden. Das betrifft vor allem die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Freising, Günzburg, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 08:00 Uhr