Hochwasser in Bayern geht weiter nur langsam zurück

München: Die Hochwasser-Gefahr in Bayern ist immer noch nicht ganz gebannt. Regnerisches Wetter könnte in den kommenden Tagen die Lage für manche Ortschaften wieder verschärfen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zum Beispiel hat sich die Führungsgruppe Katastrophenschutz entschieden, den Katastrophenfall übers Wochenende aufrechtzuerhalten. Am Montag wird dann besprochen, wie es weitergeht. In Straubing geht das Hochwasser der Donau weiter nur langsam zurück. In der Stadt rechnet man damit, dass frühestens morgen die höchste Warnstufe 4 unterschritten wird. Der Kößnach-Damm konnte inzwischen erfolgreich stabilisiert werden. Die Experten sehen keine akute Gefahr eines Dammbruchs, heißt es. Der BR veranstaltet heute einen Spendentag zugunsten der Hochwasser-Opfer: Alle Informationen dazu im Netz unter br24.de.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2024 11:45 Uhr