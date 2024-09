Hochwasser führt in Teilen Europas zu zahlreichen Einsätzen

Prag: Angesichts der anhaltenden Regenfälle bereiten sich die Menschen in mehreren Teilen Mittel- und Osteuropas auf Hochwasser vor. Im Osten Tschechiens wurde in einigen Gebieten die Gefahrenlage ausgerufen. Mehr als 50.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Mancherorts mussten die Bewohner mit Booten in Sicherheit gebracht werden. In Brünn musste eine Klinik evakuiert werden.180 Patienten sollen nun nach und nach in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Auch in Österreich haben die Einsatzzentralen wegen des Dauerregens zahlreiche Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt. Im Waldviertel nordwestlich der Hauptstadt Wien erwarten die Experten Überflutungen wie sie durchschnittlich nur alle 100 Jahre vorkommen. In Rumänien sorgten Überschwemmungen bereits vielerorts für Chaos und Zerstörungen. Im Südosten des Landes kamen vier Menschen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 19:30 Uhr