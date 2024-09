Hochwasser an der Oder erreicht voraussichtlich höchste Meldestufe

Ratzdorf: Der Landkreis Oder-Spree hat die höchste Hochwasser-Alarmstufe ausgerufen. Damit sollen Einsatzkräfte für den Notfall bereitstehen. Der Pegel der Oder bei Ratzdorf wird voraussichtlich am Nachmittag 5 Meter 90 erreichen und damit die Schwelle zur Meldestufe vier überschreiten. In diesem Fall wird offiziell vor Lebensgefahr gewarnt. Ratzdorf liegt am Zusammenfluss von Oder und Neiße. Es wird erwartet, dass der Pegelstand dort erst am Freitag wieder sinkt. Der kleine Ort war schon 1997 vom Hochwasser stark betroffen. Mittlerweile wurde dort ein Deich gebaut.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 14:45 Uhr