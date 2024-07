Hitze verformt Gleise in Griechenland

Athen: Die Hitze in Griechenland wirkt sich immer stärker auf den Alltag der Menschen aus. Wegen der hohen Temperaturwerte verformten sich zum Beispiel die Gleise der Vorstadtbahn der Hafenstadt Patras. Der Zivilschutz forderte abermals ältere oder kranke Menschen auf, nicht auf die Straße zu gehen, auch nachts können viele Menschen wegen der Hitze nicht schlafen. Auch ist nach Angaben des Zivilschutzes die Brandgefahr sehr groß. Bereits in den vergangenen Wochen gab es in Griechenland hunderte von Bränden. In den kommenden Tagen rechnen Meteorologen mit 43 Grad und mehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 17:00 Uhr