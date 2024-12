Historischer Klima-Fall startet vor höchstem UN-Gericht

Den Haag: Vor dem Internationalen Gerichtshof startet in diesen Minuten ein Verfahren um einen historischen Fall. Es geht für die höchsten Richter der Vereinten Nationen um das Klima. Sie sollen ein Rechtsgutachten erstellen zu der Frage, ob Staaten juristisch zum Klimaschutz verpflichtet sind - und inwieweit sie für die Folgen des Klimawandels vor allem in ärmeren Ländern verantwortlich sind. Auftraggeber ist die UN-Vollversammlung. Die Initiative dazu hatte die kleine Inselgruppe Vanuatu ergriffen. Jetzt legen erstmal zehn Tage lang rund 100 Staaten und mehrere Organisationen ihre Argumente dar. Deutschland nimmt schon heute Stellung. Das Gutachten wird erst in einem Jahr erwartet. Es ist zwar nicht bindend, kann aber von großer Bedeutung sein für ähnliche Prozesse in aller Welt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 10:00 Uhr