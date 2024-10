Historikerin Applebaum nimmt Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen

Frankfurt am Main: Die amerikanische Publizistin Anne Applebaum hat in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegengenommen. Die Historikerin erhält die renommierte Auszeichnung für ihre Analysen der kommunistischen und postkommunistischen Systeme in Osteuropa. Die russische Oppositionelle Irina Scherbakowa würdigte das Werk Applebaums und sagte in ihrer Laudatio, wenn der Westen früher auf ihre Analysen gehörte hätte, hätte die aggressive Politik des russischen Präsidenten Putin viel früher gestoppt werden können. Applebaum wurde in Washington geboren und lebt mit Unterbrechungen seit 30 Jahren in Polen. Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert.

