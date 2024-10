Hisbollah-Miliz beschießt Norden Israels

Beirut: Die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Nahen Osten gehen weiter. Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben mehrere Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt nahe der Küstenstadt Haifa abgefeuert. Über Schäden oder Opfer ist noch nichts bekannt. Zuvor hatte die Miliz die Bewohner Nordisraels aufgerufen, sich von Armeeeinrichtungen in Wohngebieten fernzuhalten. An mehreren Orten im Norden Israels ertönten am frühen Morgen Alarmsirenen. Israel wiederum griff wieder Ziele im Gaza-Streifen an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 11:30 Uhr