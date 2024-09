Hisbollah im Libanon bestätigt Tod von weiterem Kommandeur

Beirut: Die israelische Armee hat offenbar auch in der Nacht ihre Luftangriffe auf den Libanon fortgesetzt. Ein Lager der Hisbollah südlich von Beirut ist laut libanesischen Sicherheitskreisen attackiert worden. Israelische Angaben liegen dazu bisher nicht vor. Zuvor hatte die schiitische Miliz den Tod eines hochrangigen Kommandeurs bestätigt. Demnach ist der Leiter der Hisbollah-Raketeneinheit bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Nach Angaben des israelischen Militärs starben dabei weitere hochrangige Mitglieder der Miliz. Seit Beginn der israelischen Angriffe sind nach libanesischen Angaben inzwischen fast 570 Menschen ums Leben gekommen. Tausende sind auf der Flucht. Die Hisbollah feuert währenddessen weiter Raketen auf den Norden Israels ab. Heute will sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Dringlichkeitssitzung mit der Eskalation der Lage beschäftigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 06:00 Uhr