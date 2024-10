Hisbollah feuert mindestens drei Raketen auf Tel Aviv ab

Tel Aviv: Nach dem Beginn der israelischen Bodenoffensive im Libanon ist die israelische Großstadt Tel Aviv unter Beschuss geraten. Es gab Raketenalarm, im Stadtzentrum war eine Explosion zu hören. Die israelische Armee berichtete, aus dem Libanon seien mehrere Geschosse abgefeuert worden. Einige davon habe man abgefangen. Raketenteile schlugen auf einer Autobahn nahe der Stadt ein, zwei Autofahrer wurden verletzt. Auch in zwei Vorstädten gab es Luftalarm. - Israel hatte in der Nacht über den Beginn seiner Bodenoffensive im Süden des Libanon berichtet. Die Bewohner von etwa 20 Orten wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Am Vormittag war von heftigen Kämpfen die Rede. Die Hisbollah bestreitet, dass israelische Truppen bereits libanesischen Boden betreten haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2024 13:15 Uhr