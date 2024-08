Hisbollah feuert hunderte Raketen auf Israel ab

Beirut: Nach Wochen der Anspannung hat die Hisbollah am Morgen eine erste Angriffswelle auf Israel gestartet. Laut der vom Iran unterstützen Schiiten-Miliz wurden dabei mehr als 320 Raketen des Typs Katjuscha unter anderem auf israelische Militärstützpunkte abgefeuert. Das israelische Verteidigungsministerium erklärte, man habe die meisten Geschosse abfangen können. Es gibt nur einzelne Berichte über Schäden und Verletzte. Israel hat die Sicherheitsvorkehrungen dennoch drastisch erhöht. Die Rettungsdienste seien in Alarmbereitschaft, hieß es. Auch der Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv war am Morgen vorübergehend geschlossen. In Haifa wurde der Strand für die Öffentlichkeit gesperrt. Im ganzen Land gilt ein zweitägiger Ausnahmezustand. Israels Verteidigungsminister Galant informierte seinen amerikanischen Ressortkollegen Austin. In dem Gespräch ging es darum, "Israels Verteidigung gegen Angriffe der libanesischen Hisbollah zu erörtern", so das Pentagon.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 10:00 Uhr