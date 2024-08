Hisbollah erklärt "erste Phase" des Vergeltungsangriffs auf Israel für beendet

Beirut: Im Nahen Osten hat die libanesische Hisbollah-Miliz am Morgen ihren angekündigten Vergeltungsschlag gegen Israel begonnen. Hunderte Raketen wurden dabei unter anderem auf militärische Einrichtungen abgefeuert. Laut der Hisbollah handelte es sich aber nur um eine erste Phase der Racheaktion für die Tötung ihres Kommandanten Schukr vor vier Wochen. Die Schiiten-Miliz deutete an, ihren Angriff zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Israels Regierung rief einen landesweiten Ausnahmezustand aus. In vielen Orten waren Warnsirenen zu hören. Medien zufolge konnten die meisten Geschosse unschädlich gemacht werden. Ministerpräsident Netanjahu tagt zur Stunde mit seinem Sicherheitskabinett. Er habe die Streitkräfte gemeinsam mit dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef dazu angewiesen, die Bedrohung aus dem Libanon zu beseitigen, so Netanjahu. Israel hatte seinerseits zuvor Luftangriffe auf den Süden des Libanons geflogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 09:00 Uhr