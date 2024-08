Hisbollah-Chef droht Israel erneut mit Vergeltung

Beirut: Hisbollah-Chef Nasrallah hat Israel erneut mit einer starken Vergeltung gedroht für die Tötung des hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs Schukr. Details und Zeitpunkt nannte er nicht, das sei Teil der Strafe für Israel, erklärte er in einer Ansprache. Israel hatte sich zum Angriff auf Schukr bekannt, der vor einer Woche in Beirut getötet wurde. Die Hisbollah und auch der Iran machen Israel darüberhinaus für den tödlichen Angriff auf den Auslandschef der Hamas in Teheran verantwortlich, der dort im Gästehaus der iranischen Regierung untergebracht war. Israel hat sich dazu bislang nicht geäußert. Angesichts dieser Entwicklung steigt die Furcht, der Krieg im Gazastreifen zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas könnte sich ausweiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 23:00 Uhr