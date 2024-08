Hisbollah beschießt Israel erneut mit Raketen

Beirut: Die proiranische Hisbollah hat Israel erneut mit Dutzenden Raketen beschossen. Ziel war eine Siedlung im Norden Israels, wie es in einer Mitteilung der Miliz hieß. Der Angriff sei eine Reaktion auf israelische Attacken auf zwei Dörfer im Süden des Libanons, bei der Zivilisten verletzt worden seien. Viele Raketen der Hisbollah konnten vom Abwehrsystem Iron Dome abgefangen werden, berichten israelische Medien. - Auch der Iran hat zuletzt mit einem Militärschlag gegen Israel gedroht, nachdem Hamas-Anführer Hanija in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden war. Das israelische Militär ist daher in höchster Alarmbereitschaft. Der Zivilschutz hat allerdings noch keine Warnung vor einem Angriff veröffentlicht. Kanada dagegen warnt seine Bürger vor Reisen nach Israel: Die Sicherheitslage könne sich jederzeit ohne Vorwarnung weiter verschlechtern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 07:00 Uhr