Hilfsorganisationen kritisieren Etatkürzungen für Entwicklungsministerium

Berlin: Mehrere Hilfsorganisationen haben die geplanten Etatkürzungen im Entwicklungsministerium kritisiert. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte die Präsidentin der Welthungerhilfe, Thieme, der aktuelle Haushaltsentwurf sende das falsche Signal an die Menschen im globalen Süden. Deutschland öffne dadurch anderen Staaten wie China oder Russland Einflussmöglichkeiten in diesen Regionen, so Thieme. Die Entwicklungsorganisation ONE warf der Bundesregierung vor, mit den Kürzungen Selbstsabotage zu betreiben.

