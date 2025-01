Hilfe gelangt nun auch in schwer zugängliche Gebiete im Gazastreifen

New York: Große Mengen an Hilfsgütern erreichen derzeit den Gazastreifen und gelangen nach Angaben der UN nun auch in schwer zugängliche Gebiete. Wie das UN-Nothilfebüro Ocha mitteilte, sind gestern mindestens 653 Transporter mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gefahren. Alle gelangten über israelische Grenzübergänge dorthin, da der direkte Zugang von Ägypten unter der Kontrolle der israelischen Armee weiterhin geschlossen sei, teilte Ocha mit. Die Hilfsgüter werden von den Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen, anderen Ländern und dem Privatsektor bereitgestellt.

