Heute war der bisher heißeste Tag des Jahres in Deutschland

Offenbach: Der Deutsche Wetterdienst hat heute den bisher heißesten Tag des Jahres in Deutschland gemessen. Nach vorläufigen Daten wurden im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler 36,5 Grad erreicht. Damit wurde der bisherige Rekord von gestern mit 35,7 Grad - ebenfalls noch nach vorläufigen Daten - am selben Ort übertroffen. Besonders heiß war es auch in Baden-Württemberg. Hier ergaben die Messungen in Waghäusel-Kirrlach 36,3 Grad. Im rheinland-pfälzischen Andernach registrierte der DWD nach vorläufigen Daten 36,2 Grad. Aber auch in Bayern wurde die 36-Grad-Marke - zumindest nach den vorläufigen Werten - geknackt: In Kitzingen wurden demnach 36,1 Grad gemessen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2024 19:15 Uhr