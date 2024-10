Herzog betont Friedenswillen Israels - Kämpfe gehen weiter

Tel Aviv: Kurz vor dem ersten Jahrestag des Hamas-Massakers am 7. Oktober hat Israels Präsident Herzog versöhnliche Töne angeschlagen. In einer Ansprache sagte er wörtlich: "Wir haben unsere tiefe Sehnsucht und unser Streben nach Frieden mit unseren Nachbarn nicht aufgegeben". Und weiter: "Wir werden nicht aufhören zu glauben, dass eine bessere Welt möglich ist." Das israelische Militär hält sich unterdessen alle Optionen auf eine Reaktion auf Irans jüngste Raketenattacke offen. Diese werde in der Art und Weise, an dem Ort und zu dem Zeitpunkt erfolgen, über die wir entscheiden, sagte ein General im Rundfunk. Zugleich kündigte die Armee weitere Angriffe im Gaza-Streifen und im Libanon an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 21:00 Uhr