Herrmann will Asyl-Gerichtsverfahren verkürzen

München: Die Bayerische Staatsregierung will Asylgerichtsverfahren stark beschleunigen. Innenminister Herrmann hat dem BR gesagt, die Verfahren sollten auf drei bis fünf Monate verkürzt werden. Derzeit dauern sie im Schnitt zehn Monate. Er reagiert damit nicht zuletzt auf die Kritik von SPD und Grünen im Landtag, die der bayerischen Justiz mit Blick auf andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz "Schlafmützigkeit" vorgeworfen haben. Dort werden die Verfahren in durchschnittlich knapp 4 Monaten bewältigt. Herrmann sagte jetzt, Ziel sei es, die Verwaltungsgerichte in den nächsten zwei bis drei Jahre auf dieses Tempo zu bringen. Geplant ist offenbar, die Verfahren zentral von spezialisierten Richtern entscheiden zu lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 11:45 Uhr