Herrmann spricht von Notwehr in Lauf an der Pegnitz

Lauf an der Pegnitz: Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in der mittelfränkischen Stadt hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nun weitere Details bekannt gegeben. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 34jährigen Flüchtling aus dem Iran. Der Mann soll gestern Abend am Bahnhof drei Polizisten zunächst verbal und dann mit einem Messer angegriffen haben. Warum, ist noch unbekannnt. Dann hat ein Beamter einen Warnschuss in die Luft abgegeben, danach kam es zum tödlichen Schuss. Bayerns Innenminister Herrmann sagte, es sei bedauerlich, dass der Mann zu Tode kam, er gehe Notwehr der Bundespolizeibeamtin aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 14:00 Uhr