Herrmann sieht "bürgerkriegsähnliche Zustände" an Silvester

München: Bayerns Innenminister Herrmann spricht mit Blick auf die Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin von "bürgerkriegsähnlichen Zuständen". Wenn Menschen schwer verletzt und Häuser durch Sprengkörper unbewohnbar gemacht würden, seien rote Linien weit überschritten, sagte Herrmann. In Bayern werde es keine Berliner Zustände geben. Allerdings musste die Polizei auch in München deutlich häufiger ausrücken als im vergangenen Jahr - vor allem wegen Körperverletzungen, Bränden und Ruhestörung. Nahe der Wittelsbacherbrücke wurden aus einer Gruppe von rund 300 Menschen Böller und Glasflaschen auf Polizisten geworfen. Fünf Beamte wurden verletzt, mehrere Personen festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 06:00 Uhr