Herrmann ruft zu differenziertem Umgang mit Migranten aus Syrien auf

Berlin: In der Debatte um den Umgang mit Geflüchteten aus Syrien rufen Politiker unterschiedlicher Parteien zur Besonnenheit auf. Bayerns Innenminister Herrmann sagte dem BR, niemand käme auf die Idee, jemanden, der schon selbstständig geworden sei und einen Arbeitsplatz habe, wieder aus dem Land zu bringen. Wenn sich in Syrien die Lage aber stabil entwickle, sei es richtig, Menschen auch finanziell dabei zu helfen, in ihre Heimat zurückzukehren. Die Grünen-Politikerin Kaddor nannte Forderungen nach raschen Abschiebungen mit Blick auf die unübersichtliche Lage in Syrien "geschmacklos". Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionsvize Wiese. Linken-Parteichef van Aken verwies auf die wichtige Rolle der Erwerbstätigkeit Geflüchteter. FDP-Generalsekretär Buschmann forderte eine internationale Syrien-Konferenz, um in dem Land die Chancen auf eine Rückkehr zu Frieden und Sicherheit zu erhöhen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2024 20:30 Uhr