Herrmann mahnt zu mehr Rücksichtnahme im Verkehr

Nürnberg: Angesichts einer hohen Zahl von Radunfällen in Bayern hat sich Innenminister Herrmann für mehr Rücksichtsnahme im Verkehr ausgesprochen. Bei einer Konferenz in Nürnberg wies der CSU-Politiker darauf hin, dass die Folgen für die Unfallopfer teils gravierend seien. Auf den Straßen im Freistaat seien immer mehr Menschen unterwegs und die Verkehrsdichte nehme zu. Nach den Worten Herrmanns gewinnt der Radverkehr gleichzeitig als umweltfreundliche Alternative erheblich an Bedeutung. Laut bayerischem Innenministerium wurden im vergangenen Jahr rund 19.500 Radunfälle gemeldet. Die Zahl sei innerhalb von acht Jahren um gut ein Viertel gestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 13:00 Uhr