Herrmann lobt Arbeit des Deutschen Alpenvereins

Würzburg: Der bayerische Innenminister Herrmann hat die Arbeit des Deutschen Alpenvereins gewürdigt. Bei der Hauptversammlung des DAV in Würzburg lobte er, der Alpenverein leiste einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft sowie für den Naturschutz in den Alpen und in den Mittelgebirgen. Herrmann dankte den Ehrenamtlichen für ihren vorbildlichen Einsatz und die vielen Arbeitsstunden. Zu ihren Aufgaben zählt zum Beispiel die Arbeit an Kletteranlagen, Hütten und Wege sowie Natur- und Klimaschutz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 21:00 Uhr