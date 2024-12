Herrmann: Keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Augsburg

Augsburg: Der Christkindlesmarkt der Stadt war nach Worten von Bayerns Innenminister Herrmann nicht in akuter Gefahr. Die Sicherheitsbehörden hätten keine Hinweise darauf, dass ein festgenommener Asylbewerber konkrete Anschlagspläne hatte. Es gebe "keinen Grund, aus Sicherheitssorgen auf einen Christkindlmarktbesuch zu verzichten", betonte der CSU-Politiker. Die Polizei hatte vorgestern in einer Gemeinschaftsunterkunft einen 37 Jahre alten Iraker festgenommen. Er sitzt in Eichstätt in Abschiebehaft; die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt. Der Mann habe mit der Terrormiliz IS sympathisiert und sei bereits seit Oktober im Visier der Behörden gewesen, sagte Herrmann. Was genau ihm vorgeworfen wird, erklärte der Minister aber nicht. Die Zeitung "Die Welt" hatte berichtet, dass der Asylbewerber einen Anschlag auf den Augsburger Christkindlesmarkt geplant und den Markt dafür ausgespäht habe.

