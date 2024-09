Herrmann hält Sicherheit auf dem Oktoberfest für gewährleistet

München: Nach dem vereitelten Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München sieht der bayerische Innenmininister Herrmann keinen Anlass, die Sicherheit auf dem Oktoberfest zu verschärfen. Herrmann versicherte im BR-Interview, dass die bestmöglichen Vorkehrungen getroffen worden seien. Aber die Lage werde natürlich genau beobachtet. - Die Ermittlungen zu dem 18-jährigen Österreicher, der gestern in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats auf Polizisten geschossen hatte und dabei getötet wurde, gehen weiter. Der Mann hatte sich offenbar durch das Internet radikalisiert und die Waffe erst kurz vor der Tat gekauft. Er hatte laut Polizei einen Karabiner mit aufgestecktem Bajonett bei sich. Den Polizeieinsatz gestern in München bewertete Herrmann positiv: Die Beamten seien sehr schnell mit vielen Kräften am Karolinenplatz gewesen, um den Täter zu stoppen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.09.2024 11:15 Uhr